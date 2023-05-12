В небе над Кремлем развевался украинский флаг: фото

В небе над Красной площадью в Москве запустили украинский флаг на воздушных шарах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram и опубликовал соответствующие фото.

Флаг Украины пролетел и над Кремлем в столице России.

Пока неизвестно, кто запустил украинский флаг над Кремлем.

Флаг Украины пролетел и над Кремлем в столице России/Фото: Андрющенко Time — канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский отверг обвинения России в том, что Украина стоит за вероятной атакой беспилотников на Кремль на прошлой неделе. Он считает, что к сделке причастна сама РФ.

В ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Россия заявила об атаке двумя БПЛА по резиденции Путина, к которой якобы причастны украинские спецслужбы. У Зеленского заверили, что Украина не наносила удары по Кремлю.

Путин всего через несколько дней прокомментировал атаку БпЛА на свою резиденцию. Он заявил, что якобы не придал большого значения этому событию. Впрочем, несмотря на такое заявление, на параде 9 мая были достаточно строгие меры безопасности.

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