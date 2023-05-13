В небе над Кремлем взвился флаг Украины: стало известно, кто за этим стоит

Над Красной площадью в России пролетели воздушные шары с флагом Украины. Виновников "страшного преступления" сразу обнаружили. Они объяснили, что на плакате было написано "Спасибо за дочь".

Флаг в сине-желтом цвете над Кремлем пролетел прямо над Красной площадью. Очевидец сообщил, что шарики выпустили из машины: неизвестные мужчины остановились возле Красной площади, открыли багажник, выпустили шарики с флагом и быстро уехали.

Об этом сообщает российский Telegram Baza.

Отмечается, что уже через час автомобиль нашли российские правоохранители. В нем находились два гражданина Таджикистана: 30-летний Алишер Кодиров и 27-летний Бахром Усманов. Мужчины признались, что выпустили шарики, но очень удивились версии об украинском флаге.

По их словам, плакат имел розовый фиолетовый и желтый цвета. На нем якобы было написано "Спасибо за дочь".

На Кодирова и Усманова составили административные протоколы по нескольким статьям, в том числе за нарушение режима пребывания на территории России и уже традиционно за "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, инцидент произошел 12 мая. Очевидцы опубликовали фото, на которых было видно флаг Украины.

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