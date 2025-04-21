В небе над Львовщиной заметили загадочный самолет: стало известно, что он там делал

Saab 340 AEW&C во время первого полета в украинском небе

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Один из самолетов радиолокационной разведки Saab 340 AEW&C, который Швеция передала Украине, совершил свой первый испытательный полет над Львовской областью.

Об этом сообщил ресурс Clash Report.

В Минобороны Швеции во время объявления про передачу самолетов заявили, что они предоставят Украине «совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления целями».

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Saab 340 AEW&C способен обнаруживать воздушные и морские объекты на расстоянии до 400 км.

В случае интеграции с истребителями F-16, которые также должна получить Украина, самолет может значительно усилить оборонные возможности государства, в частности обеспечить раннее выявление запусков крылатых ракет с территории РФ.

© ClashReport

Напомним, по словам авиаэксперта Валерия Романенко, истребители F-16 не могут на равных вести бой с современными российскими самолетами.