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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В небе над Львовщиной заметили загадочный самолет: стало известно, что он там делал

Про поставку двух таких самолетов было официально объявлено в мае 2024 года.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Saab 340 AEW&C во время первого полета в украинском небе

Saab 340 AEW&C во время первого полета в украинском небе

Один из самолетов радиолокационной разведки Saab 340 AEW&C, который Швеция передала Украине, совершил свой первый испытательный полет над Львовской областью.

Об этом сообщил ресурс Clash Report.

В Минобороны Швеции во время объявления про передачу самолетов заявили, что они предоставят Украине «совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления целями».

Saab 340 AEW&C способен обнаруживать воздушные и морские объекты на расстоянии до 400 км.

В случае интеграции с истребителями F-16, которые также должна получить Украина, самолет может значительно усилить оборонные возможности государства, в частности обеспечить раннее выявление запусков крылатых ракет с территории РФ.

/ © ClashReport

© ClashReport

Напомним, по словам авиаэксперта Валерия Романенко, истребители F-16 не могут на равных вести бой с современными российскими самолетами.

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