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- Украина
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В небе над Львовщиной заметили загадочный самолет: стало известно, что он там делал
Про поставку двух таких самолетов было официально объявлено в мае 2024 года.
Один из самолетов радиолокационной разведки Saab 340 AEW&C, который Швеция передала Украине, совершил свой первый испытательный полет над Львовской областью.
Об этом сообщил ресурс Clash Report.
В Минобороны Швеции во время объявления про передачу самолетов заявили, что они предоставят Украине «совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления целями».
Saab 340 AEW&C способен обнаруживать воздушные и морские объекты на расстоянии до 400 км.
В случае интеграции с истребителями F-16, которые также должна получить Украина, самолет может значительно усилить оборонные возможности государства, в частности обеспечить раннее выявление запусков крылатых ракет с территории РФ.
Напомним, по словам авиаэксперта Валерия Романенко, истребители F-16 не могут на равных вести бой с современными российскими самолетами.