В небе над Украиной двигаются две группы вражеских БПЛА: Воздушные силы назвали направления

В воздушных силах призывают не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Воздушные силы, 30 августа, зафиксировали в небе над Украиной две группы вражеских ударных дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Telegram Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что первая группа российских дронов находится в районе админграницы Сумской и Черниговской областей и двигается в направлении Киева.

Кроме того, еще одна группа ударных БПЛА находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей и двигается в направлении Кропивницкого.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия потеряла преимущество над Украиной в количестве тактических беспилотников, которое имело в начале полномасштабной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры запустили по Украине ударные дроны. Их зафиксировали в Сумской области.

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