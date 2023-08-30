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В небе над Украиной двигаются две группы вражеских БПЛА: Воздушные силы назвали направления

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В небе над Украиной двигаются две группы вражеских БПЛА: Воздушные силы назвали направления

Дрон-камикадзе Shahed / Фото: Associated Press

В воздушных силах призывают не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Воздушные силы, 30 августа, зафиксировали в небе над Украиной две группы вражеских ударных дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Telegram Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что первая группа российских дронов находится в районе админграницы Сумской и Черниговской областей и двигается в направлении Киева.

Кроме того, еще одна группа ударных БПЛА находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей и двигается в направлении Кропивницкого.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия потеряла преимущество над Украиной в количестве тактических беспилотников, которое имело в начале полномасштабной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры запустили по Украине ударные дроны. Их зафиксировали в Сумской области.

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Дата публикации
Просмотры
469
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