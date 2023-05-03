В небе над Украиной появилось солнечное гало: специалист прокомментировал необычное явление (фото)

В небе над Украиной 3 мая появилось солнечное гало – необычное оптическое явление, возникающее в атмосфере в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

В частности, о явлении сообщил харьковский астроном Владимир Кажанов.

"Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу", – отметил Владимир Кажанов.

Солнечное гало. Фото: Владимир Кажанов

Увидеть гало на небе можно невооруженным глазом, но астроном советует использовать солнечные очки, чтобы уберечь глаза от яркого солнечного света.

Владимир Кажанов отметил, что во время продолжительной съемки на фото или видеокамеру есть риск повредить технику солнечной энергией.

Фото солнечного гало появились в Сети.

Солнечное гало над Украиной. Фото: ValerkaSo

Явление зафиксировала и пользовательница Лариса Кучер в Умани Черкасской области.

Солнечное гало в Умани Фото: Лариса Кучер

Она выложила фото солнечного гало над многоэтажкой, в которую 28 апреля попала российская ракета.

"В прошлые времена это явление воспринимали как знамение", — отметил Владимир Кажанов.

Добавим, что по народным приметам гало является предвестником нестабильной погоды.

Между тем, в небе над США также зафиксировали уникальное природное явление.

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