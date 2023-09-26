В небе над Украиной зафиксировали полярное сияние: фото необычного явления

Полярное сияние возникло в результате сильной геомагнитной бури.
В ночь на 25 сентября украинцы имели возможность наблюдать уникальное явление — полярное сияние. В этом году его заметили уже во второй раз.
Кадры полярного сияния зафиксировал пользователь форума Киевского клуба любителей астрономов Astropolis под ником RPM RPM.
Фото он сделал в Богодуховском районе Харьковской области, в поселке городского типа Коломак в 03:15 по Киеву.
"В наше время тревогу стараюсь не реагировать, но в этот раз яркое зрелище обойти было невозможно", — написал автор снимка.
По его словам, он едва не пропустил сияние.
"Я собрал технику, тепло оделся и вышел на улицу, чтобы сделать несколько кадров", – рассказал он.
Впрочем, он успел зафиксировать достаточно слабый свет. Самое яркое явление было заметным за 20 минут до того, а за 3 минуты после произошла последняя яркая вспышка.
Полярное сияние возникло в результате сильной геомагнитной бури, накрывшей Землю в ночь на 25 сентября.
Ранее мы рассказывали, что в 1959 году была зафиксирована мощная геомагнитная солнечная буря, которая повлекла за собой перебои в работе небольшого электрооборудования. В последние десятилетия люди очень зависимы от электроники, поэтому мы можем сильно пострадать от потенциальной солнечной бури.
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