В небе над западом Украины заметили загадочные световые столбы: что это было (фото)

Световые столбы над городом Бережаны в Тернопольской области

Жители Львовской и Тернопольской областей стали свидетелями редкого природного явления — световых столбов, пронзивших ночное небо. Сильные морозы и физика превратили обычные фонари в фантастическое световое шоу.

Об этом сообщили «Суспильне.Тернопиль» и «Голос Сокальщины».

Вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля жители Львовщины и города Бережаны на Тернопольщине стали свидетелями световых столбов. Соцсети быстро заполонили фото вертикальных световых лучей, которые поднимались вверх сквозь ясное зимнее небо.

Один из очевидцев Игорь Свирский зафиксировал это явление около 22:30 с помощью смартфона. Поскольку невооруженным глазом световые столбы заметны не так четко, мужчина воспользовался режимом ночной съемки с выдержкой 10 секунд. Именно это позволило передать детали явления без применения каких-либо фильтров.

Как образуются световые столбы?

С научной точки зрения световые столбы относятся к разновидностям гало. Хотя внешне они напоминают мощные лучи прожекторов, направленные прямо в небо, на самом деле это лишь оптическая иллюзия. Никакого собственного источника света эти столбы не имеют — они возникают в результате сложных физических процессов в атмосфере.

Для появления такого эффекта необходимо сочетание нескольких условий: сильный мороз, отсутствие ветра и наличие в воздухе мелких кристаллов льда.

Учитель физики и астрономии тернопольской школы №27 Богдан Плисюк объяснил, что ключевую роль в формировании световых столбов играют микроскопические ледяные кристаллы. При значительном снижении температуры — в частности, в тот день в Тернополе столбики термометров опускались до -7 °C — в воздухе образуются мельчайшие шестигранные ледовые пластинки.

Эти пластинки настолько малы, что остаются незаметными для человеческого глаза и не мешают наблюдать за звездным небом. В то же время каждая такая пластинка работает как миниатюрное зеркало: свет, попадая на нее, отражается и направляется вверх.

Источником света обычно становятся наземные объекты — уличные фонари, подсвеченные фасады, рекламные конструкции или праздничная иллюминация. От типа освещения зависит и цвет столбов: натриевые лампы формируют желто-оранжевые оттенки, тогда как светодиодные — белые или голубые.

Луч света, поднимаясь вверх, многократно отражается от миллиардов ледяных кристаллов, создавая для наблюдателя иллюзию сплошной вертикальной световой колонны.

Подобный эффект могут вызывать не только искусственные источники света, но и природные — Луна или Солнце, особенно во время восхода или захода, когда светило расположено низко над горизонтом.

Обычно световые столбы берут начало у земной поверхности, а с высотой постепенно тускнеют, рассеиваются и исчезают.

К слову, начале февраля в Одессе наблюдали редкую «парселену»: из-за сильного мороза свет Луны преломлялся в ледяных кристаллах, создав иллюзию четырех дисков в небе. Это явление является разновидностью гало, где настоящая Луна выделялась насыщенным желтым цветом на фоне почти бесцветных двойников.