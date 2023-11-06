В "Нефтегазе" призвали украинцев следить за цветом газа: почему это важно

Существует распространенный миф, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. В "Нафтогазе" объяснили истинную причину цветовых отличий горения газа.

В "Нафтогазе" объяснили, что на самом деле цвет горения газа не имеет никакого отношения к его качеству.

Об этом объясняет пресс-служба "Нафтогаза".

"Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют лишь о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью", — говорят в компании.

Причин тому может быть несколько:

неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки;

недостаточное количество кислорода в помещении;

недостаточное давление.

Если речь идет о давлении в системе, это означает определенную неисправность, которая быстро обнаруживается и не может являться постоянным явлением. За поддержание должного уровня давления отвечают операторы ГРМ (облгазы). Они же устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети. Единый телефон службы газа – 104.

"Итак, первое, что вы должны сделать, когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах — обратиться в службу газа. Отмечаем, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, как то пожаров или отравления", — подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ранее сообщил, что цены на газ в течение зимы 2023-2024 годов в Украине повышать не будут. Что касается снижение стоимости, это зависит от введения рынка энергии после зимнего сезона.

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