В некоторых городах еще не включили отопление: в правительстве назвали причину
Официально отапливаемый сезон для домохозяйств начался 28 октября.
Сейчас в Украине не во всех городах начался отопительный сезон, ведь среднесуточная температура выше +8 градусов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время встречи с журналистами, передает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.
Вице-премьер подчеркнул, что с 15 октября начался отопительный сезон для социальной сферы, а с 28 октября - для частных домохозяйств.
"Главная задача - максимально сэкономить газ. Есть города, где отопительный сезон еще не начался, потому что среднесуточная температура выше 8 градусов. По такой же схеме и будем завершать отопительный сезон. Обычно - это 15 апреля, но можем и раньше, если погода будет разрешать", - подчеркнул чиновник.
По его словам, агрессор РФ изменила тактику атак на объекты энергетики. Россияне атаковали "Шахедами" распределительные подстанции.
"Было принято решение о дополнительных 100 объектах защиты, которые обустроят до конца года. Но защита энергетики - не только физическая защита. Нужен комплекс защит - это ПВО, РЭБ, мобильно-огневые группы", - добавил Кулеба.
Напомним, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко отмечает, что панельные «хрущевки» — пятиэтажные дома из типовых плит, построенные в советское время — имеют самую плохую теплоизоляцию. В случае проблем с отоплением из-за российских обстрелов больше всего будут страдать именно жители этих домов.