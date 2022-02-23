В некоторых областях будет идти дождь, а местами даже снег: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 февраля

В некоторых областях будет идти дождь, а местами даже снег: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 февраля

Завтра будет облачно с прояснениями.

В четверг, 24 февраля, в большинстве регионов Украины будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в Приазовье, Луганской области и в Крыму, ночью также и в западных, северных, Винницкой и Одесской областях местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с (в западных и северных областях – переменных направлений, 3-8 м/с). Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, в Херсонской, Николаевской и Одесской областях до 11°, в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве 24 февраля ночью местами будет идти небольшой дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

Читайте также: