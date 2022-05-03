В некоторых областях будут идти дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 4 мая

В некоторых областях будут идти дожди: прогноз погоды в Украине на среду, 4 мая

В среду, 4 мая, в некоторых регионах Украины немного посвежеют и пройдут небольшие дожди.

Завтра в стране будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 4 мая ночью в стране будет без осадков, днем в Карпатском регионе, центральных, восточных и южных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на юге страны до 11°, днем 14-19°, в южных областях и Закарпатье до 22°, в северных областях 11-16°.

4-6 мая в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, большинстве районов Кировоградской, Одесской, 6 мая и в Житомирской, Киевской и Николаевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 4 мая также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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