В некоторых областях объявили желтый уровень опасности: о чем предупредили украинцев

Украинцев призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

В некоторых областях Украины объявил желтый уровень опасности. Фиксируется налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В течение суток 11 декабря в западных, северных и Винницкой областях гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине 11 декабря будет влажная и облачная погода из-за влияния циклона и атмосферных фронтов. На западе и севере возможны гололедица и налипание мокрого снега.

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