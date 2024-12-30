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В некоторых областях раздается воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В некоторых областях раздается воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога 30 декабря

Это уже второй раз через час.

В некоторых областях Украины днем 30 декабря раздалась воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!", — отметили в ПСУ.

По состоянию на 13:37 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская

Напомним, в этот же день в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Речь шла об угрозе баллистики.

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