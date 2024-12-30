В некоторых областях раздается воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Это уже второй раз через час.
В некоторых областях Украины днем 30 декабря раздалась воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!", — отметили в ПСУ.
По состоянию на 13:37 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Днепропетровская
- Кировоградская
Напомним, в этот же день в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Речь шла об угрозе баллистики.
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