В некоторых областях Украины аварийное отключение света: графики не действуют

В некоторых областях Украины сегодня, 9 декабря, введены аварийные отключения света. Графики не работают.

Об этом сообщает ДТЭК.

Так, экстренные отключения электроэнергии будут продолжаться в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", — говорится в сообщении ДТЭК.

Кроме того, аварийные отключения введены и в Запорожской области. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго". Причиной аварийных отключений является превышение лимита потребления электроэнергии.

"В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно отключаться потребители других очередей, а также потребители, не входящие в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям", — говорят энергетики.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 8 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

Поэтому, по словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, Киевская область пока не может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии.

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