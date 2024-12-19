В некоторых областях Украины объявлена тревога: какая угроза

Жителей "красных" регионов просят находиться в укрытиях.
В некоторых областях Украины днем 19 декабря объявлена тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!", – говорится в сообщении ПСУ.
По состоянию на 15:17 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Черкасская
Напомним, в среду, 18 декабря, в значительной части Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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