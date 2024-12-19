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В некоторых областях Украины объявлена тревога: какая угроза

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В некоторых областях Украины объявлена тревога: какая угроза

Воздушная тревога 19 декабря

Жителей "красных" регионов просят находиться в укрытиях.

В некоторых областях Украины днем 19 декабря объявлена тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!", – говорится в сообщении ПСУ.

По состоянию на 15:17 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Харьковская
  • Полтавская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Черкасская

Напомним, в среду, 18 декабря, в значительной части Украины была объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

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