В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Вечером 28 мая в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Сигнал опасности раздается в Черниговской и Сумской областях. Традиционно опасность объявлена в Луганской области и Крыму.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – немедленно направляйтесь к укрытию!

Воздушная тревога 28 мая

Напомним, руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук просит украинцев быть осторожными этой ночью.

В то же время, украинские мониторинговые ресурсы предупреждают, что с российских аэродромов взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.