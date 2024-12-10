В некоторых областях Украины раздалась воздушная тревога: известно об угрозе баллистики

Враг снова прибег к атаке.
Часть Украины днем 10 декабря охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в ПСУ.
По состоянию на 15:11 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Донецкая
- Харьковская
- Николаевская
- Херсонская
- Одесская
Напомним, часть Украины утром 10 декабря охватила воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
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