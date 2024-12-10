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В некоторых областях Украины раздалась воздушная тревога: известно об угрозе баллистики

В некоторых областях Украины раздалась воздушная тревога: известно об угрозе баллистики

Воздушная тревога 10 декабря

Враг снова прибег к атаке.

Часть Украины днем 10 декабря охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в ПСУ.

По состоянию на 15:11 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Харьковская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Одесская

Напомним, часть Украины утром 10 декабря охватила воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

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