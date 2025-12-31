- Дата публикации
В некоторых областях "УЗ" отменила ряд поездов: список рейсов
В УЗ отмечают, что изменения временные и будут только на новогодние праздники.
В течение 1 и 2 января временно не будет курсировать ряд пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
«Просим учитывать эти временные изменения при планировании поездок», — подчеркнули в компании.
Даты и рейсы поездов
1 и 2 января:
№6020 Фастов-1 — Киев-Пассажирский.
1 января:
№6028 Фастов-1 — Киев-Пассажирский;
№6926 Киев-Пассажирский — Нежин;
№6916 Киев-Волынский — Нежин.
2 января:
№6911 Нежин — Киев-Пассажирский;
№6009 Киев-Пассажирский — Фастов-1;
№6903 Нежин — Святошино.
Как сообщалось , «УЗ» заявила о серьезных сбоях после атаки на Фастовском участке Киевской области. Некоторые рейсы курсировать не будут, а некоторые поезда дальнего сообщения будут проходить без остановки Фастов.