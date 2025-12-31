В некоторых областях "УЗ" отменила ряд поездов: список рейсов

Поезд Укрзализныци. / © Укрзализныця

В течение 1 и 2 января временно не будет курсировать ряд пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

«Просим учитывать эти временные изменения при планировании поездок», — подчеркнули в компании.

Даты и рейсы поездов

1 и 2 января:

№6020 Фастов-1 — Киев-Пассажирский.

1 января:

№6028 Фастов-1 — Киев-Пассажирский;

№6926 Киев-Пассажирский — Нежин;

№6916 Киев-Волынский — Нежин.

2 января:

№6911 Нежин — Киев-Пассажирский;

№6009 Киев-Пассажирский — Фастов-1;

№6903 Нежин — Святошино.

Как сообщалось , «УЗ» заявила о серьезных сбоях после атаки на Фастовском участке Киевской области. Некоторые рейсы курсировать не будут, а некоторые поезда дальнего сообщения будут проходить без остановки Фастов.