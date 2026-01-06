В некоторых областях «УЗ» отменила ряд поездов в январе-феврале: список рейсов

Поезд УЗ. / © "Укрзализныця"

В январе и феврале во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях некоторые пригородные поезда изменят маршруты или временно не будут курсировать. Причиной стали ремонтные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

В течение 8-11 января и 18-23 января по измененному маршруту будут курсировать пригородные поезда:

№6021 Львов-Пригородный – Ясеница (вместо Львов-Пригородный – Сянки)

№6022 Ясеница – Львов-Пригородный (вместо Сянки – Львов-Пригородный).

На Прикарпатье 15, 16, 19-23, 26-29 января и 19-21, 23-28 февраля временно не будут курсировать следующие пригородные поезда:

№6423 Ивано-Франковск – Стрый

№6424 Стрый – Ивано-Франковск.

19-24 января ряд пригородных поездов будет курсировать по временному измененному графику в Харьковской области:

№6651 Сахновщина – Берестин: отправление в 06:18, прибытие в 07:18 (вместо 05:52 и 06:58 соответственно)

№6654 Берестин – Сахновщина: отправление в 08:12, прибытие в 09:15 (вместо 08:30 и 09:33 соответственно).

Как сообщалось, «Укрзализныця» прекратила продажу билетов на некоторые рейсы , отправляемые после 21 января. Это обусловлено необходимостью скорректировать график движения поездов после обстрела участка железной дороги в районе города Фастова на Киевщине.

Заметим, что "УЗ" заявляла о серьезных сбоях после последнего обстрела работа Фастовского железнодорожного узла. Кроме того, билеты на некоторые рейсы в Фастов не продаются, а с 13 января некоторые поезда не будут останавливаться на станции.

