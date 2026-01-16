В некоторых областях «УЗ» отменила ряд рейсов, задерживаются поезда в Киев: что известно

вокзал. / © Associated Press

По состоянию на утро 16 января по направлению Киева задерживается ряд пригородных поездов. Также в течение дня не будут курсировать поезда в Житомирской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

Учитывая ситуацию с безопасностью 6 января в направлении Коростеня временно не будут курсировать такие пригородные поезда:

№6450 Коростень — Овруч;

№6453 Овруч — Коростень;

Также сегодня временно не будет курсировать ряд поездов на Днепропетровщине:

№6402 и №6408 Апостолово — Днепро-Лоцманская;

№6405 Днепро-Лоцманская — Апостолово.

По данным УЗ, по состоянию на 07:15 пятницы, ряд пригородных поездов задерживается в столицу. Речь идет о рейсах:

№6004 Фастов — Киев задерживается по станции Васильков-4;

№6540 Фастов — Святошино остановился по станции Мотовиловка;

№7030/6906 Фастов — Киев — Нежин отправился со станции Фастов-1 с задержкой 1 час. 7 мин;

№6042 Васильков Центр — Киев задерживается на станции Васильков-1.

Напомним, в некоторых областях «УЗ» отменила ряд поездов в январе-феврале . Речь идет о рейсах во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

