В некоторых областях «УЗ» отменила ряд рейсов, задерживаются поезда в Киев: что известно
В частности, причиной отмены рейсов является ситуация безопасности.
По состоянию на утро 16 января по направлению Киева задерживается ряд пригородных поездов. Также в течение дня не будут курсировать поезда в Житомирской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
Учитывая ситуацию с безопасностью 6 января в направлении Коростеня временно не будут курсировать такие пригородные поезда:
№6450 Коростень — Овруч;
№6453 Овруч — Коростень;
Также сегодня временно не будет курсировать ряд поездов на Днепропетровщине:
№6402 и №6408 Апостолово — Днепро-Лоцманская;
№6405 Днепро-Лоцманская — Апостолово.
По данным УЗ, по состоянию на 07:15 пятницы, ряд пригородных поездов задерживается в столицу. Речь идет о рейсах:
№6004 Фастов — Киев задерживается по станции Васильков-4;
№6540 Фастов — Святошино остановился по станции Мотовиловка;
№7030/6906 Фастов — Киев — Нежин отправился со станции Фастов-1 с задержкой 1 час. 7 мин;
№6042 Васильков Центр — Киев задерживается на станции Васильков-1.
Напомним, в некоторых областях «УЗ» отменила ряд поездов в январе-феврале . Речь идет о рейсах во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.