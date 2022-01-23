В некоторых регионах будет идти снег: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 23 января

На высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В воскресенье, 23 января, в Украине будет держаться небольшой мороз и местами идти снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в западных, днем и юго-восточных областях ожидается небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза (ночью на Левобережье местами до 13°), днем 1-6° мороза, на юге страны около 0°. В Карпатах временами снег, температура ночью и днем 12-17° мороза.
В Киеве 23 января будет без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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