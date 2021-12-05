В некоторых регионах есть стабилизация с показателями: в Минздраве обнародовали обновленные карантинные зоны

В некоторых регионах есть стабилизация с показателями: в Минздраве обнародовали обновленные карантинные зоны

Сейчас "красная" зона все еще самая большая в Украине.

В Украине по состоянию на 5 декабря в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 19 регионов. Еще две области – "оранжевые", четыре – "желтые".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Согласно статистике, к "красной" зоне карантина относятся: г. Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Следует отметить, что COVID-ситуация в настоящее время немного стабилизировалась в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Однако решение о выходе из "красной" зоны должна принять Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Оранжевых" регионов снова два — Полтавская и Закарпатская области. "Желтыми " есть четыре области — Тернопольская, Кировоградская, Харьковская, Черновицкая.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 6 622 новых случаев COVID-19. Умерло 278 человек. Выздоровело 9274 пациента.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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