В некоторых регионах почти апрель: прогноз погоды на завтра, 27 февраля

В Украине завтра, 27 февраля, осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня в большинстве областей Украины будет тепло +6+11 градусов, а в западных областях едва ли не апрель +12+18 градусов.

"В дальнейшем, как я уже говорила, осадки в Украине маловероятны. Теплее всего будет в западных областях, а сдержаннее, прохладнее — в восточной части", — отметила она.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой.

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