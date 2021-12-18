В некоторых регионах приморозит и заснежит: где в Украине 18 декабря будет зимняя погода

В некоторых регионах приморозит и заснежит: где в Украине 18 декабря будет зимняя погода

Погода в Украине 18 декабря будет местами морозной.

Погода в Украине в субботу, 18 декабря, будет преимущественно сухой и относительно теплой. Однако в некоторых регионах прогнозируют "минус" и снег.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, 18 декабря будет снег только в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях. На остальной территории – сухо.

Температура воздуха днем достигнет отметок от -1°С до +4°С. Самую высокую температуру будут показывать термометры на севере и Крыму. Впрочем, в центре днем прогнозируют мороз до -1°С.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве в течение дня 18 декабря погода будет тоже сухая. Температура днем от -1 до +1°С. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 18 декабря. / Укргидрометцентр

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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