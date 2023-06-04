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В некоторых регионах Украины снова объявлена воздушная тревога

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Время на прочтение
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В некоторых регионах Украины снова объявлена воздушная тревога

В Украине 4 июня объявлена воздушная тревога

Пройдите немедленно в укрытие.

Сегодня, 4 июня, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В частности, сирена звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Неспокойно также во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что сегодня утром уже звучала воздушная тревога в восточных и центральных областях.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 мая, россияне атаковали Украину ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и БпЛА. По предварительным данным, ни одна из целей не долетела до столицы.

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Дата публикации
Просмотры
3093
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