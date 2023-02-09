В некоторых украинских областях объявлена воздушная тревога: на Донбассе раздаются взрывы

В ночь на 9 февраля 2023 года в социальных сетях появилась информация о взрывах в Донецкой области.
Поздним вечером сообщалось о взрывах в Днепре. Пока нет подтверждения этой информации.
Также речь идет о двух пусках С-300 из-под Камыш-Зари в сторону Донбасса. В настоящее время эта информация проверяется. В то же время сохраняется угроза ЗРК Юго-Востоку.
Несмотря на то, находитесь в укрытии, будьте осторожны и не пренебрегайте личной безопасностью, помните о правиле «двух стен».
Воздушная тревога объявлена в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в автономной республике Крым.
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