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В некоторых украинских областях объявлена воздушная тревога: на Донбассе раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1081
Время на прочтение
1 мин
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В некоторых украинских областях объявлена воздушная тревога: на Донбассе раздаются взрывы

В некоторых регионах Украины раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

В ночь на 9 февраля 2023 года в социальных сетях появилась информация о взрывах в Донецкой области.

Поздним вечером сообщалось о взрывах в Днепре. Пока нет подтверждения этой информации.

Также речь идет о двух пусках С-300 из-под Камыш-Зари в сторону Донбасса. В настоящее время эта информация проверяется. В то же время сохраняется угроза ЗРК Юго-Востоку.

Несмотря на то, находитесь в укрытии, будьте осторожны и не пренебрегайте личной безопасностью, помните о правиле «двух стен».

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Воздушная тревога объявлена в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в автономной республике Крым.

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Дата публикации
Просмотры
1081
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