В Немирове израильский паломник в ДТП насмерть сбил 24-летнюю девушку: ему избрали меру пресечения

Иностранцу грозит до 8 лет лишения свободы.
В Немирове Винницкой области иностранцу, насмерть сбившего 24-летнюю девушку, избрали меру пресечения.
Об этом рассказала представитель полиции области Зарина Маевская, передает "Суспільне".
"24-летнему водителю-иностранцу уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286-й УКУ. За это предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", — отметила она.
По словам пресс-секретаря полиции, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на период досудебного расследования
По информации "Суспильного", подозреваемый – гражданин Израиля, паломник-хасид.
"Два месяца домашнего ареста он будет отбывать в одной из синагог в Винницкой области", — отмечают в издании.
Напомним, что 14 сентября 24-летний водитель автомобиля Skoda, гражданин другой страны, допустил наезд на 24-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Из какой страны приехал участник ДТП, в полиции не уточняли.
В ТСН выяснили, что водитель был трезв. По словам свидетелей, в салоне было еще два человека. Переход, по которому шла девушка, был нерегулируемый. Следователи выясняют, какая была видимость на этом участке дороги в момент аварии, и с какой скоростью ехал автомобиль.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области авто ВСУ протаранило блокпост, в результате чего пострадали четверо военных.
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