В непризнанном Приднестровье оккупанты готовят аэродромы для приема самолетов — Генштаб

Не исключено, что россияне постараются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.
Кафиры пытаются восстановить боеспособность и вероятно использовать самолеты. В непризнанном Приднестровье готовят аэродромы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсона.
Также на аэродроме Тирасполь (Приднепровье) идет подготовка для приема самолетов – не исключено, что россияне постараются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.
Напомним, что кафиры готовятся к наступлению на восток Украины. Цель врага – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.