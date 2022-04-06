В непризнанном Приднестровье оккупанты готовят аэродромы для приема самолетов — Генштаб

В непризнанном Приднестровье оккупанты готовят аэродромы для приема самолетов — Генштаб

Не исключено, что россияне постараются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

Кафиры пытаются восстановить боеспособность и вероятно использовать самолеты. В непризнанном Приднестровье готовят аэродромы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсона.

Также на аэродроме Тирасполь (Приднепровье) идет подготовка для приема самолетов – не исключено, что россияне постараются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

Напомним, что кафиры готовятся к наступлению на восток Украины. Цель врага – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.