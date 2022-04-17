В непризнанном Приднестровье оккупанты проверили боеспособность воинских частей — Генштаб

Подразделения оказались не готовы к ведению войны.

В Генштабе ВСУ ранее сообщалось о том, что оккупанты хотят привлечь в войне с Украиной армию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Оказалось, что воевать там не готовы

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей федеральной службы безопасности российской федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы боевых действий", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что за сутки Воздушные силы уничтожили самолет, вертолет, БпЛА и сбили шесть крылатых ракет.

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