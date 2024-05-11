В нескольких городах раздались взрывы во время воздушной тревоги

Враждебная тактическая авиация была активна на востоке и юге Украины.

В субботу, 11 мая, в Одессе, Кривом Роге и Сумах во время объявленной масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.

Воздушные силы Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Воздушная тревога в Украине 11 мая

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорилось в сообщении.

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В Telegram-канале одесского издания Думская сообщили о взрыве, который слышали жители города около 16 часов.

Приблизительно в то же время в Telegram-канале "Общественного" сообщили, что раздался взрыв в Сумах.

Несколько позже жители Кривого Рога сообщили о звуках взрывов в некоторых районах города. Ранее сообщалось о ракете, которая двигается в направлении этого города на Днепропетровщине.

Местные власти в Одессе и Сумах пока не сообщили о причине взрывов.

Начальник Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул опубликовал успокоительное сообщение.

"По слышавшемуся взрыву. Без конкретики, но все нормально", - написал он.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские захватчики будут и дальше наносить массированные ракетные удары по Украине, как минимум до получения всей запланированной военной помощи от США.

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