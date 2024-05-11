В нескольких городах раздались взрывы во время воздушной тревоги

Враждебная тактическая авиация была активна на востоке и юге Украины.
В субботу, 11 мая, в Одессе, Кривом Роге и Сумах во время объявленной масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.
Воздушные силы Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорилось в сообщении.
В Telegram-канале одесского издания Думская сообщили о взрыве, который слышали жители города около 16 часов.
Приблизительно в то же время в Telegram-канале "Общественного" сообщили, что раздался взрыв в Сумах.
Несколько позже жители Кривого Рога сообщили о звуках взрывов в некоторых районах города. Ранее сообщалось о ракете, которая двигается в направлении этого города на Днепропетровщине.
Местные власти в Одессе и Сумах пока не сообщили о причине взрывов.
Начальник Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул опубликовал успокоительное сообщение.
"По слышавшемуся взрыву. Без конкретики, но все нормально", - написал он.
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские захватчики будут и дальше наносить массированные ракетные удары по Украине, как минимум до получения всей запланированной военной помощи от США.
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