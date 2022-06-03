В нескольких населенных пунктах Донбасса из-за боевых действий отсутствует водоснабжение

В результате обстрелов страны-агрессорки России на части Донбасса отсутствует водоснабжение.

Уже больше двух недель без воды остались жители Славянска и Дружковки. Частично без водоснабжения остались Краматорск, Константиновка и Торецк.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, остановка водоснабжения связана с многочисленными повреждениями линий электропередач в результате боевых действий.

В четверг, 2 июня, работникам удалось восстановить линии электропередач 110 кВ Славянская ТЭС — Николаевка, а вместе с ними и работу насосных станций 1-го и 2-го подъемов канала "Северский Донец-Донбасс".

Впрочем, для восстановления водоснабжения на севере области необходимо возобновить подачу электричества на насосные станции Второго Донецкого водопровода. Из-за постоянных обстрелов оккупантов энергетики сейчас не могут начать ремонт.

"Мы стремимся как можно быстрее вернуть воду к жителям Донетчины, но все зависит от ситуации в сфере безопасности. С учетом постоянных обстрелов такие перебои неизбежны. Поэтому я еще раз призываю всех эвакуироваться. Нормальные условия для жизни в нашей области сейчас невозможны", — подчеркнул глава области.

Как сообщалось, у мариупольцев нет доступа к обычной питьевой воде. В оккупированном городе утром 3 июня местные жители выстроились в большую очередь за питьевой водой.

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