В нескольких областях объявлена воздушная тревога: где опасно

В нескольких областях Украины днем 28 ноября была объявлена воздушная тревога. Жителей "красных" регионов призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:24 "покраснели" следующие области:

Киевская

Сумская

Черниговская

Позже угроза добавилась для Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга", - сообщили в ПСУ.

Также враг направил КАБы на Сумскую область.

Напомним, в ночь на 28 ноября и утром российские войска нанесли массированную комбинированную атаку по Украине, сосредоточившись на энергетике. В разных уголках страны раздавались взрывы, работала ПВО и, к сожалению, есть "прилеты". Враг начал атаковать Украину еще в начале ночи, запустив ударные беспилотники "Шахед". Российские дроны кружили в центральных, северных и восточных областях, в частности, по ним работали силы ПВО Киева. Все о массированной атаке по Украине 28 ноября читайте на ТСН.ua.

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