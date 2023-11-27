В нескольких областях объявлена воздушная тревога: находитесь в укрытиях

В ночь на 27 ноября 2023 года воздушная тревога охватила несколько областей в Украине.

Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской области и автономной республике Крым.

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, воздушная тревога объявлена из-за ракетной опасности.

Поэтому находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что вражеские воздушные цели были уничтожены, поэтому следует дождаться отбоя воздушной тревоги.

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