Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В нескольких областях объявлена воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1114
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В нескольких областях объявлена воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога распространилась на несколько областей. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Украинцев снова ждет неспокойная ночь.

В ночь на 27 ноября 2023 года воздушная тревога охватила несколько областей в Украине.

Речь идет о Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Луганской области и автономной республике Крым.

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, воздушная тревога объявлена из-за ракетной опасности.

Поэтому находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что вражеские воздушные цели были уничтожены, поэтому следует дождаться отбоя воздушной тревоги.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1114
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация