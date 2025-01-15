В нескольких областях отменено отключение света: что известно

Из-за атаки РФ утром 15 января энергетики применили экстренные отключения света в ряде областей. По состоянию на 09:15 они были отменены на Днепропетровщине и Донетчине.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Днепропетровская и Донецкая область: экстренные отключения упразднены", — говорится в сообщении.

Отмечается, если будут происходить изменения, пресс-служба компании сообщит об этом.

Как сообщалось, утром 15 января армия РФ массированно атаковала Украину ракетами. В частности, поэтому будут применены превентивные отключения света.

Читайте также:

Прямо сейчас! Аварийные отключения света!