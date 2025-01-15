В нескольких областях отменено отключение света: что известно

Энергетики обещают информировать о любых изменениях.
Из-за атаки РФ утром 15 января энергетики применили экстренные отключения света в ряде областей. По состоянию на 09:15 они были отменены на Днепропетровщине и Донетчине.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Днепропетровская и Донецкая область: экстренные отключения упразднены", — говорится в сообщении.
Отмечается, если будут происходить изменения, пресс-служба компании сообщит об этом.
Как сообщалось, утром 15 января армия РФ массированно атаковала Украину ракетами. В частности, поэтому будут применены превентивные отключения света.
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