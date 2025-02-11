В нескольких областях отменены экстренные отключения света: где именно

Из-за массированного обстрела со стороны РФ были вынуждены применены ограничения.
В нескольких областях отменены экстренные отключения света. В частности, речь идет о Днепропетровщине и Донбассе.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Также это касается Черкасской области.
"Аварийные отключения по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" упразднены", – сообщили в ОВА.
Впрочем, потребность в сбережении электроэнергии остается актуальной.
Напомним, вчера, 10 февраля, вынуждены были введены ограничения для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются
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