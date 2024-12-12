В нескольких областях отменили отключение света: где не будут действовать графики

Это сделано по указанию "Укрэнерго".

В нескольких областях Украины отменили обесточивание на 12 декабря. Графики отключения света не будут действовать.

Об этом сообщают местные облэнерго.

В частности, не будут ограничивать электричество в следующих областях:

Львовской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Волынской.

Отметим, что графики не применялись в этих регионах и 10 и 11 декабря.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему на западе Украины отменили обесточивание, а в других регионах нет. Это влияет как производство электроэнергии, так и целостность электросетей.

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