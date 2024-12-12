В нескольких областях отменили отключение света: где не будут действовать графики

Это сделано по указанию "Укрэнерго".
В нескольких областях Украины отменили обесточивание на 12 декабря. Графики отключения света не будут действовать.
Об этом сообщают местные облэнерго.
В частности, не будут ограничивать электричество в следующих областях:
- Львовской;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской;
- Волынской.
Отметим, что графики не применялись в этих регионах и 10 и 11 декабря.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему на западе Украины отменили обесточивание, а в других регионах нет. Это влияет как производство электроэнергии, так и целостность электросетей.
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