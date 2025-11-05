Российские удары по украинской энергетике

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины на утро 5 ноября произошли новые обесточивания в нескольких областях, в частности в Сумской. Кроме того, сейчас в большинстве областей действуют графики почасовых отключений света.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Вследствие новых российских атак по объектам энергетической инфраструктуры утром зафиксированы очередные обесточивания в нескольких регионах Украины, в частности на Сумщине.

Аварийные бригады продолжают восстановительные работы везде, где это позволяет текущая ситуация с безопасностью. В «Укрэнерго» отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее отремонтировать поврежденное оборудование и восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Из-за сложной вызванной последствиями обстрелов ситуации в энергосистеме, 5 ноября во всех регионах Украины введено ограничение потребления электроэнергии. В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света. А с 07:00 до 22:00 по всей территории страны применяются графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

В «Укрэнерго» призвали к экономному использованию электроэнергии: по возможности, не включайте одновременно несколько мощных приборов и ограничьте их использование до 22:00.

Напомним, 5 ноября часть города Сумы осталась без света из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов, сообщили в «Сумыоблэнерго». Из-за перебоев с электроснабжением горсовет временно ограничил подачу воды. Кроме того, в городе курсируют только троллейбусы с автономным ходом.