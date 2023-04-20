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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: названа причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
515
Время на прочтение
1 мин
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: названа причина

Продолжается воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Очередная воздушная тревога озвучена в ряде украинских областей.

Воздушная тревога на 02:11 объявлена в Полтавской, Харьковской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, есть угроза применения ракет с баллистической траекторией.

Пока эта информация не подтверждена официально.

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью. Помните о правиле "двух стен".

Напомним, что ранее противник атаковал ударными дронами: на Востоке уничтожили 10 из 11 "шахедов". Несмотря на какие-либо сложности, Воздушные Силы ВС Украины продолжают защищать воздушное пространство нашего государства 24/7.

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Дата публикации
Просмотры
515
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