В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: названа причина

Воздушная тревога на 02:11 объявлена в Полтавской, Харьковской, Луганской областях и автономной республике Крым.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, есть угроза применения ракет с баллистической траекторией.

Пока эта информация не подтверждена официально.

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Напомним, что ранее противник атаковал ударными дронами: на Востоке уничтожили 10 из 11 "шахедов". Несмотря на какие-либо сложности, Воздушные Силы ВС Украины продолжают защищать воздушное пространство нашего государства 24/7.