В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Сирена раздается в нескольких областях.
В ночь на 20 марта 2023 в ряде украинских областей прозвучала воздушная тревога.
В частности, речь идет о Луганской, Запорожской, Донецкой области и автономной республике Крым. Сейчас неизвестно, что явилось причиной объявления воздушной тревоги.
Позже появилась информация о взрывах в Краматорске на Донбассе. В настоящее время эта информация проверяется.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.
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