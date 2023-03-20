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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Фото: pixabay.com

Сирена раздается в нескольких областях.

В ночь на 20 марта 2023 в ряде украинских областей прозвучала воздушная тревога.

В частности, речь идет о Луганской, Запорожской, Донецкой области и автономной республике Крым. Сейчас неизвестно, что явилось причиной объявления воздушной тревоги.

Позже появилась информация о взрывах в Краматорске на Донбассе. В настоящее время эта информация проверяется.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.

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Дата публикации
Просмотры
748
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