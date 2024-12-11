В нескольких областях Украины отменили отключение света: где не будут действовать графики

Отключение света в этих регионах пока не ожидается.
В нескольких областях Украины сегодня, 11 декабря, отменили графики почасового отключения электроэнергии. Их не будут применять, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.
Об этом сообщают местные облэнерго.
В то же время энергетики напоминают, что ситуация может измениться из-за российских обстрелов и снижения температуры.
Напомним, в Украине 11 декабря также будут действовать графики отключения света.
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