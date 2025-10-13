В нескольких областях Украины ввели отключения света

Отключение света / © ТСН

Реклама

В нескольких областях Украины применены экстренные отключения. Без электричества будут жители Донетчины и Днепропетровщины.

Об этом сообщает ДТЭК.

По команде «Укрэнерго» в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения.

Реклама

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — добавили в компании.

Впоследствии стало известно, что в Полтавской области также применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии. Это объясняют последствиями российских атак на объекты энергетики. После ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от Укрэнерго поставки возобновят.

Добавили, что отключения были применены и в Кировоградской области.

«По указанию НЭК „Укрэнерго“, на территории Сумщины введены графики аварийных отключений», — сообщили в «Сумыоблэнерго».

Реклама

Они действуют на 4 очередей потребителей.

Напомним, ночью 13 октября армия РФ в очередной раз атаковала Украину дронами.

По состоянию на утро украинское ПВО уничтожило 69 враждебных целей. Речь идет о БпЛА типа Shahed, Гербера и другие типы на севере, востоке и юге страны.

При этом не обошлось без «прилетов». Так, 13 беспилотников русских войск попали в семи локациях. Еще у двоих — падение взбитых (обломки) дронов.

Реклама