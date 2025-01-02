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В нескольких областях Украины воздушная тревога: где опасно

В нескольких областях Украины воздушная тревога: где опасно

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

Днем 2 января часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 16:15 "покраснели" следующие области:

  • Черниговская
  • Сумская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Кировоградская
  • Донецкая
  • Николаевская
  • Одесская

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", – отметили в воздушных силах.

Напомним, днем 2 января часть Украины охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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