В нескольких областях Украины воздушная тревога: где опасно

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Днем 2 января часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 16:15 "покраснели" следующие области:
- Черниговская
- Сумская
- Черкасская
- Полтавская
- Харьковская
- Кировоградская
- Донецкая
- Николаевская
- Одесская
"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", – отметили в воздушных силах.
Напомним, днем 2 января часть Украины охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.
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