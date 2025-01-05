В нескольких областях воздушная тревога: какая угроза

Следует оставаться в безопасности.
В нескольких областях Украины днем 5 января объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Угроза применения баллистики с юга!", — говорится в сообщении ПСУ.
По состоянию на 11:17 "покраснели" следующие области:
- Черниговская
- Сумская
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Донецкая
Впоследствии опасность прибавилась и для Киевской области.
Напомним, в пятницу, вечером, 3 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Это уже шестая тревога за день в столице. Есть угроза ударных БПЛА.
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