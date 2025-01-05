В нескольких областях воздушная тревога: какая угроза

В нескольких областях Украины днем 5 января объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистики с юга!", — говорится в сообщении ПСУ.

По состоянию на 11:17 "покраснели" следующие области:

Черниговская

Сумская

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Запорожская

Донецкая

Впоследствии опасность прибавилась и для Киевской области.

Напомним, в пятницу, вечером, 3 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Это уже шестая тревога за день в столице. Есть угроза ударных БПЛА.

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