В нескольких областях зафиксировано движение вражеских беспилотников: направляйтесь в укрытие

Около двух ночи по Киеву 21 июня 2023 года Воздушные Силы ВСУ предупредили о том, что зафиксировано движение нескольких ударных БпЛА типа "шахед" в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской областях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В соответствующих областях была объявлена воздушная тревога.

Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях.

Напомним, российские кафиры устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.