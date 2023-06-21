Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В нескольких областях зафиксировано движение вражеских беспилотников: направляйтесь в укрытие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
727
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В нескольких областях зафиксировано движение вражеских беспилотников: направляйтесь в укрытие

Воздушная тревога продолжается / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.

Около двух ночи по Киеву 21 июня 2023 года Воздушные Силы ВСУ предупредили о том, что зафиксировано движение нескольких ударных БпЛА типа "шахед" в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской областях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В соответствующих областях была объявлена воздушная тревога.

Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях.

Напомним, российские кафиры устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
727
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация