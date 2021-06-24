В нескольких районах Черниговской области снова горят леса: где пылало

В нескольких районах Черниговской области снова горят леса: где пылало

За прошедшие сутки спасатели тушили шесть пожаров в Черниговской области.

В Черниговской области снова начали гореть леса. В среду, 23 июня, загорелась сухая трава в "Черниговрайагролесхоз". В общем за прошедшие сутки спасатели ликвидировали в области шесть пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Известно, что пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района. Там на территории ГП "Черниговрайагролесхоз" загорелся настил в лесу на площади 2 га.

В ГСЧС говорят, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

Кроме того, также на площади 0,5 га горела сухая трава на открытой территории возле села Городище Нежинского района и близ села Киселевка Черниговского района огонь прошел площадь в 0,3 га.

Также вчера возле села Малийки Черниговского района на открытой загорелся мусор на площади 0,01 га.

Напомним, в четверг, 24 июня, в Украине синоптики прогнозируют днем до 31-36°, на юге страны местами 26-29°. Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Кроме того, высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

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