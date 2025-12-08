ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

В нескольких регионах аварийные отключения света: где именно и сколько будут продолжаться

Известно, что аварийные отключения были объявлены в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской области.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Аварийные отключения 8 декабря

Аварийные отключения 8 декабря / © ТСН.ua

В ряде регионов Украины сегодня вечером, 8 декабря, введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом передает «Укрэнерго».

Причина усиления ограничений — последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак.

Предварительно обнародованные графики отключений в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. О каких именно регионах идет речь, «Укрэнерго» не уточняет.

Но местные облэнерго сообщают, что аварийные отключения были объявлены в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской области. Также аварийные отключения света для промышленности были введены в Запорожской области, сообщили в облэнерго.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Тогда появятся новые графики плановых отключений. Их можно будет посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Напомним, эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie