В нескольких регионах аварийные отключения света: где именно и сколько будут продолжаться

Аварийные отключения 8 декабря / © ТСН.ua

В ряде регионов Украины сегодня вечером, 8 декабря, введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом передает «Укрэнерго».

Причина усиления ограничений — последствия предварительных массированных ракетно-дроновых атак.

Предварительно обнародованные графики отключений в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. О каких именно регионах идет речь, «Укрэнерго» не уточняет.

Но местные облэнерго сообщают, что аварийные отключения были объявлены в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской области. Также аварийные отключения света для промышленности были введены в Запорожской области, сообщили в облэнерго.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Тогда появятся новые графики плановых отключений. Их можно будет посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

