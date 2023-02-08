В нескольких регионах Украины 9 февраля в первой половине дня не будут выключать свет

В Одесской области и дальше сложная ситуация с электричеством.
В четверг, 9 февраля, в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях не будут выключать свет с 10:00 до 15:00.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании сообщили, что "Укрэнерго" предоставило достаточные лимиты, чтобы в Киеве и двух областях в первой половине дня не выключать электричество.
"Такие лимиты позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но, в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", — отметили в ДТЭК.
В энергетической компании также сообщили, что в Одесской области из-за аварии и дальше сложная ситуация с электроснабжением.
Напомним, "Укрэнерго" аносировало изменения в графике отключений света в каждом регионе после замеров электропотребления. Во время этого весь день не будут выключать свет. Там уверяют, что замеры электроэнергии позволят скорректировать объем лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение.
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