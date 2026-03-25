В нескольких регионах Украины аварийные отключения: энергетики сообщили о ситуации

В нескольких регионах Украины утром 25 марта часть потребителей осталась без электроснабжения из-за последствий атак РФ. Речь идет об Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом информирует Минэнерго .

Удары РФ по энергетической инфраструктуре привели к локальным отключениям света. В настоящее время специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Отдельно сообщается о последствиях удара по энергетическому объекту «Хмельницкоблэнерго». В результате атаки один из работников предприятия получил ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Наиболее сложная ситуация остается в Черниговской области. Там из-за серии повторных обстрелов повреждено оборудование. Введены почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

Энергетики призывают украинцев к экономии электричества, особенно в пиковые часы – утром и вечером. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и ускорить ее восстановление.

Из-за российских атак в ночь на 25 марта в Чернигове около 150 тысяч абонентов остались без электроснабжения Был поврежден энергообъект. По данным «Черниговоблэнерго», обесточивание затронуло города Чернигова и Черниговского района. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, но их темпы зависят от ситуации безопасности в регионе.

Перебои с электроснабжением после атаки российских БПЛА 24 марта возникли на Тернопольщине. Зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание в регионе. По данным местных властей, возникшие после ударов возгорания оперативно ликвидировали спасатели.