В нескольких регионах Украины объявлен І уровень опасности - какая причина

Осень

Украинский гидрометеорологический центр предупредил о заморозках в ряде областей страны в ночь на 2-3 октября. Метеорологи объявили желтый уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра на странице в Facebook.

Ночью 2-3 октября на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3° в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. Гидрометеорологи советуют аграриям и жителям этих регионов быть осторожными и принять меры для защиты растений и техники от низких температур.

Желтый уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны и могут создавать неудобства в повседневной жизни. Местным жителям рекомендуется следить за прогнозом и избегать пребывания на открытых участках во время сильных заморозков.

