В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра раздались взрывы

В ночь на 2 декабря 2023 года в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.

В частности, сирена раздается в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

"Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.

В то же время через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Об этом сообщает Общественное в социальных сетях.

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Как сообщалось, ранее РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Прошло без жертв. Последствия атаки уточняются.

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