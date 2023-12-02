В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра раздались взрывы

Продолжается очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 2 декабря 2023 года в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.
В частности, сирена раздается в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.
"Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ в социальных сетях.
В то же время через несколько минут в пригороде Днепра прогремели взрывы.
Об этом сообщает Общественное в социальных сетях.
Находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте личной безопасностью.
Как сообщалось, ранее РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Прошло без жертв. Последствия атаки уточняются.